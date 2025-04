Premio Firenze in mostra Le opere a Palazo Bastogi

Si è aperta ieri, nello spazio espositivo al primo piano di palazzo Bastogi (via Cavour), la mostra delle opere selezionate al XLI Premio Firenze – Sezione arti visive. Le opere in mostra sono 53 di cui 34 per la sezione pittura, cinque per la sezione grafica, sette per la sezione scultura e altrettante per la sezione fotografia. Come scrive nel catalogo il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ospitare questa mostra "significa dare spazio alla dimensione spirituale più autentica e profonda che ci qualifica come esseri umani, una funzione che risponde a una necessità sempre più sentita. Sono sempre più convinto che riempire di arte e cultura i palazzi delle istituzioni sia una scelta che risponde alle esigenze del tempo che stiamo vivendo. Un tempo che, dopo la pandemia che ha minato tanto nostre certezze, durante una guerra nel cuore della nostra Europa che nega i valori della pace, del dialogo, della giustizia e del diritto su cui abbiamo costruito il nostro recente passato, ha bisogno di recuperare il senso profondo della convivenza umana".

