Preghiera del mattino del 24 aprile 2025 Sostienimi Signore

Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo . L'articolo Preghiera del mattino del 24 aprile 2025: “Sostienimi Signore” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 24 aprile 2025: “Sostienimi Signore” Leggi su Lalucedimaria.it Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo . L'articolodeldel 24: “” proviene da La Luce di Maria.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa riportano altre fonti: Preghiera del Mattino GIOVEDI 24 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Giovedì fra l’Ottava di Pasqua; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Fino a venerdì si potrà rendere omaggio alla salma: gli orari. Oggi quasi 20 mila fedeli a San Pietro; Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti in diretta: a San Pietro fedeli in fila otto ore per l'ultimo sa; Morte Papa Francesco, una veglia di preghiera nella cattedrale di San Marco; Papa Francesco torna a San Pietro, l'affetto dei fedeli in basilica.

Segnala msn.com: Diocesi in preghiera per Papa Francesco: giovedì 24 aprile Messa in Cattedrale alle 20 - “Dinnanzi al mistero della morte l’enigma della vita è sommo” recita Gaudium et Spes: vale per ogni uomo, anche per il Papa. Accompagniamo con la preghiera, con l’affetto, con la riconoscenza, col sil ...

Riporta latinaquotidiano.it: Veglia di preghiera per Papa Francesco: l’appuntamento il 24 Aprile alle 21 presso la Cattedrale di San Marco a Latina - La Diocesi di Latina organizza una veglia di preghiera in memoria di Papa Francesco, presieduta dal Vescovo Mariano Crociata. L'evento si terrà il 24 aprile alle 21:00 nella Cattedrale di San Marco ...

Scrive msn.com: L'oroscopo di giovedì 24 aprile, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Quali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno dei Pesci. Le stelle parlano di lavoro e amore per i segni e non solo. Nelle pagine seguenti troverete l'oroscopo di giovedì ...