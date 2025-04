Precipita dal quarto piano di un condominio mentre monta le tende morto operaio 49enne

operaio di 49 anni è morto cadendo dal quarto piano di un edificio a Rozzano (Milano). Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'equilibrio mentre stava montando alcune tende sulla facciata. Gli ispettori dell'Ats e i Carabinieri verificheranno eventuali violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Leggi su Fanpage.it Oggi pomeriggio undi 49 anni ècadendo daldi un edificio a Rozzano (Milano). Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'equilibriostavando alcunesulla facciata. Gli ispettori dell'Ats e i Carabinieri verificheranno eventuali violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

