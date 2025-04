Pranzo con delitto e caccia al tesoro al Parco Frassanelle

Parco Frassenelle prosegue alla grande! Pronti a viviere un Pranzo alternativo?? Sarà interattivo, a base di supposizini, misteri e risate ;) Vi trasformerete in investigatori per scoprire l'assassinio di un bizzarro crimine. Dove vi porteranno Le Trop. Padovaoggi.it - Pranzo con delitto e caccia al tesoro al Parco Frassanelle Leggi su Padovaoggi.it La stagione degli eventi primaverili diFrassenelle prosegue alla grande! Pronti a viviere unalternativo?? Sarà interattivo, a base di supposizini, misteri e risate ;) Vi trasformerete in investigatori per scoprire l'assassinio di un bizzarro crimine. Dove vi porteranno Le Trop.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Pranzo con delitto e caccia al tesoro al Parco Frassanelle il 25 aprile 2025; Pasqua 2025, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere; Pasqua 2025: gli eventi migliori in Italia; La transumanza, caccia al tesoro e pranzo con delitto al Parco Frassanelle il 3 novembre 2024; Pasqua 2025 a Milano e dintorni: le cose da fare e vedere.

Lo riporta cuneocronaca.it: Caccia all'assassino tra una portata e l'altra: cena con delitto a Chiusa di Pesio - Una cena in cui i commensali sono chiamati a risolvere un caso di omicidio: tra una portata e l’altra bisogna indagare su un delitto, svolgere interrogatori ed individuare l’assassino, il movente e ...

Risulta da deabyday.tv: Caccia al tesoro per bambini: come organizzarla step by step - La caccia al tesoro è un'attività super divertente e coinvolgente, che stimola la riflessione e il senso di comunità dei bambini: ecco come organizzarla passo dopo passo. La caccia al tesoro è ...

Segnala deabyday.tv: Caccia al tesoro di Natale per i bambini: come organizzarla - La caccia al tesoro è un modo originale e divertente per consegnare i regali ai bambini e intrattenerli durante le lunghe giornate delle feste natalizie. La caccia al tesoro è un modo originale e ...