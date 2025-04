Potter dice a Fullkrug di mantenere le viste private dopo il fine settimana

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-24 18:46:00 Giorni caldissimi in redazione!L’esplosione deldi Niclasin cui ha accusato i suoi compagni di squadra del West Ham di mancanza di motivazione sarebbe stato meglio conservato nello spogliatoio, secondo il boss Graham.L’attaccante della Germaniaha affrontato i mediail pareggio per 1-1 di sabato con Southampton già correlato e messo a nudo le sue irritazioni,ndo a BBC Sport: “È un problema di mentalità. Molto arrabbiato oggi.“Non deluso, solo arrabbiato con quello che abbiamo fattol’obiettivo. Era difficile riportare i ragazzi a spingere verso l’alto, non abbiamo più aumentato.“Ci abbiamo provato, ma non avevamo la capacità o la motivazione a spingere di nuovo. Sono molto, molto arrabbiato per il fatto che abbiamo giocato così.