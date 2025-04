Porte aperte al Farmaceutico militare per celebrare il Made in Italy

Farmaceutico militare di Firenze si prepara ad accogliere il pubblico in occasione di un’intera giornata di eventi nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa, che quest’anno è dedicata all’innovazione, si terrà lunedì 29 aprile, dalle 9.30 alle 19, nella sede storica di via Reginaldo Giuliani.Dopo il grande successo delle Giornate Fai di primavera, l’officina farmaceutica di Stato tornerà ad aprire le proprie Porte con visite guidate a ingresso libero e una serie di eventi pensati per avvicinare la cittadinanza – in particolare i più giovani – alla storia, ai valori e alle attività di uno degli istituti simbolo della produzione farmaceutica pubblica italiana. Lanazione.it - Porte aperte al Farmaceutico militare per celebrare il Made in Italy Leggi su Lanazione.it Firenze, 24 aprile 2025 – Lo stabilimento chimicodi Firenze si prepara ad accogliere il pubblico in occasione di un’intera giornata di eventi nell’ambito della Giornata nazionale delin, promossa dal Ministero delle Imprese e delin. L’iniziativa, che quest’anno è dedicata all’innovazione, si terrà lunedì 29 aprile, dalle 9.30 alle 19, nella sede storica di via Reginaldo Giuliani.Dopo il grande successo delle Giornate Fai di primavera, l’officina farmaceutica di Stato tornerà ad aprire le propriecon visite guidate a ingresso libero e una serie di eventi pensati per avvicinare la cittadinanza – in particolare i più giovani – alla storia, ai valori e alle attività di uno degli istituti simbolo della produzione farmaceutica pubblica italiana.

