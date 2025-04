Ponte al lavoro dopo il maltempo interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni

maltempo della scorsa settimana ha lasciato importanti cicatrici sulla media e bassa collina della nostra provincia. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha causato diverse problematiche in diverse zone del territorio. Particolarmente colpito, tra gli altri, anche Pontedellolio. Ilpiacenza.it - Ponte al lavoro dopo il maltempo: interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni Leggi su Ilpiacenza.it Ildella scorsa settimana ha lasciato importanti cicatrici sulla media e bassa collina della nostra provincia. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha causato diverse problematiche in diverse zone del territorio. Particolarmente colpito, tra gli altri, anchedellolio.

Su questo argomento da altre fonti

Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

di RedazioneAllenamento Inter, nerazzurri al lavoro dopo la sconfitta con la Fiorentina – FOTO e REPORT dalla seduta di Appiano Gentile Giornata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi il giorno dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Fiorentina ieri sera al Franchi per 3 a 0. Lunedì ci sarà nuovamente la squadra Viola di Raffaele Palladino da dover affrontare, stavolta con tutti gli innesti arrivati dal mercato e a San Siro. 🔗internews24.com

"Più sicurezza e più controlli: non si deve morire di lavoro". Dopo quasi un anno dalla strage di via Mariti, dove persero la vita cinque persone, secondo i sindacati c’è ancora tanto da fare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e fermare un trend sempre più drammatico. Il 2024, per Firenze, è stato un annus horribilis: 13.971 le denunce per infortunio, cresciute del 3,5% rispetto al 2023. 🔗lanazione.it

Ponte al lavoro dopo il maltempo. Interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni; Terricciola, dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta; Terricciola, dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta; Ponte della botte, i lavori. L’incognita maltempo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Terricciola, il Comune riapre il ponte distrutto dal maltempo: «Un lavoro straordinario, grazie agli uffici e ai tecnici» - TERRICCIOLA. Dopo i danni del maltempo, la conseguente chiusura forzata e al termine di intensi lavori di verifica e messa in sicurezza, il ponte in località Fraschetta, a Terricciola, sulle colline d ... 🔗msn.com

Il ponte romano danneggiato dall'alluvione è ancora transennato. Nessun lavoro di ripristino dal '22 - Il Ponte Grosso di Cantiano guardato a vista dall'occhio di un artista anonimo è ancora nello stato in cui lo ha lasciato l'alluvione del 15 settembre 2022 ... 🔗rainews.it

Ponte della botte, i lavori. L’incognita maltempo - CALCINAIA "Il ponte della botte quando riaprirà? Il maltempo che ha imperversato negli ultimi tempi ha fatto slittare ulteriormente la ... 🔗msn.com