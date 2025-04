Ponte al lavoro dopo il maltempo interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni

maltempo della scorsa settimana ha lasciato importanti cicatrici sulla media e bassa collina della nostra provincia. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha causato diverse problematiche in diverse zone del territorio. Particolarmente colpito, tra gli altri, anche Pontedellolio. Ilpiacenza.it - Ponte al lavoro dopo il maltempo: interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni Leggi su Ilpiacenza.it Ildella scorsa settimana ha lasciato importanti cicatrici sulla media e bassa collina della nostra provincia. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha causato diverse problematiche in diverse zone del territorio. Particolarmente colpito, tra gli altri, anchedellolio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte al lavoro dopo il maltempo: interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni - Il maltempo della scorsa settimana ha lasciato importanti cicatrici sulla media e bassa collina della nostra provincia. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha causato diverse problematiche in diverse zone del territorio. Particolarmente colpito, tra gli altri, anche Pontedellolio... 🔗ilpiacenza.it

Ponte al lavoro dopo il maltempo: interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni - Il maltempo della scorsa settimana ha lasciato importanti cicatrici sulla media e bassa collina della nostra provincia. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha causato diverse problematiche in diverse zone del territorio. Particolarmente colpito, tra gli altri, anche Pontedellolio... 🔗ilpiacenza.it

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

Ponte al lavoro dopo il maltempo. Interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni; Il ponte alla Fraschetta, i lavori: Riaperto dopo la frana di marzo; Terricciola, dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta; Terricciola, dopo i danni del maltempo riaperto il ponte in località Fraschetta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ponte al lavoro dopo il maltempo: interventi sul Riglio a Veggiola e in località Ghizzoni - L’assessore all’urbanistica Daria Mizzi: «Lavori di somma urgenza per ripristinare la viabilità». Il sindaco Alessandro Chiesa: «Rapida partenza dei lavori un motivo di orgoglio» ... 🔗ilpiacenza.it

Il ponte alla Fraschetta, i lavori: "Riaperto dopo la frana di marzo" - Il ponte, danneggiato in modo significativo dalle piene del fiume Cascina, è stato oggetto di un intervento straordinario coordinato ... 🔗msn.com

Terricciola, il Comune riapre il ponte distrutto dal maltempo: «Un lavoro straordinario, grazie agli uffici e ai tecnici» - TERRICCIOLA. Dopo i danni del maltempo, la conseguente chiusura forzata e al termine di intensi lavori di verifica e messa in sicurezza, il ponte in località Fraschetta, a Terricciola, sulle colline d ... 🔗msn.com