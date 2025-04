Playoff Scudetto sogno finito per la Sir la Lube si prende la bella e va in finale

Lube Civitanova, con quell'incoscienza giovanile che l'ha contraddistinta ed ha già fruttato una Coppa Italia.La Sir Susa Vim Perugia ci ha provato in tutte le maniere, ma. Europa.today.it - Playoff Scudetto, sogno finito per la Sir: la Lube si prende la bella e va in finale Leggi su Europa.today.it Gli striscioni, che avevano invitato i propri beniamini a tirar fuori gli artigli, erano eloquenti, ma a farlo è stata laCivitanova, con quell'incoscienza giovanile che l'ha contraddistinta ed ha già fruttato una Coppa Italia.La Sir Susa Vim Perugia ci ha provato in tutte le maniere, ma.

Ne parlano su altre fonti

Playoff Scudetto, sogno finito per la Sir: la Lube si prende la bella e va in finale - Gli striscioni, che avevano invitato i propri beniamini a tirar fuori gli artigli, erano eloquenti, ma a farlo è stata la Lube Civitanova, con quell'incoscienza giovanile che l'ha contraddistinta ed ha già fruttato una Coppa Italia. La Sir Susa Vim Perugia ci ha provato in tutte le maniere, ma... 🔗perugiatoday.it

Chiariello: “La prima di sette tappe! Il sogno scudetto continua” - Canale 21 – Chiariello: “La prima di sette tappe! Il sogno scudetto continua” Le parole del giornalista Umberto Chiariello, che come di consueto è intervenuto … L'articolo Chiariello: “La prima di sette tappe! Il sogno scudetto continua” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Sommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…» - di RedazioneSommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…» Le parole del portiere dell’Inter Sono uscite altre dichiarazioni del portiere dell’Inter, Yann Sommer, dalla sua intervista rilasciata a Blick. Ecco le sue parole: INZAGHI «Durante le partite è presente con una passione incredibile. Vive con la squadra, sa tutto della tua esperienza da giocatore, non molla mai e a volte vorrebbe giocare lui stesso. 🔗internews24.com

Playoff Scudetto, sogno finito per la Sir: la Lube si prende la bella e va in finale; Il sogno play-off della Millenium Brescia non è finito: splendido 3-1 ai danni di Melendugno; La crudeltà dei play-off di Serie B1: a Castelfranco Veneto il sogno è finito; Sfuma il sogno scudetto della Top Spin Messina, Apuania Carrara campione d’Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atalanta, Gasperini: "Sogno Scudetto già finito dopo l'Inter. Futuro? Sono stato chiaro" - FINISCE OGGI IL SOGNO SCUDETTO? - "Direi di sì, era un sogno impossibile che penso sia sparito nella partita con l'Inter. Però lì avevamo giocato bene. Ora abbiamo squadre che hanno fatto ... 🔗calciomercato.com

Atalanta, Gasperini: "Sogno Scudetto già finito dopo l'Inter. Futuro? Sono stato chiaro" - L'allenatore dell'Atalanta fatalista dopo la sconfitta di Firenze: "Lo scudetto era un sogno, secondo me già finito dopo la partita con l'Inter". Guai però a distrarsi: "Si deve sempre guardare ... 🔗informazione.it

Fiorentina-Atalanta, Gasperini: "Sogno scudetto svanito già con l'Inter" - "Il sogno scudetto era finito già dopo la partita con l'Inter". Chiaro e diretto Gian Piero Gasperini in conferenza dopo la sconfitta di Firenze, che rischia di spedire la sua squadra a -9 dalla ... 🔗sport.sky.it