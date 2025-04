Torinotoday.it - Più parcheggi e meno stress per i residenti: al via gli abbonamenti agevolati in zona Palagiustizia

Leggi su Torinotoday.it

Buone notizie per ie i dimoranti della: da giugno potranno usufruire dineiBixio e, mentre per ilo Lancia vengono confermate e potenziate le facilitazioni già in vigore. Lo ha stabilito la giunta comunale con.