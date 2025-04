Pistola e munizioni nel muro ma anche denaro e documenti sequestro della polizia

Pistola Beretta con matricola abrasa, un caricatore con 12 cartucce calibro 40 e altre 127 di vario calibro custodite in un involucro sono state trovate in una nicchia ricavata nel muro dell’abitazione di Gianluca Calabrese, 37enne di Copertino.Si tratta di uno dei due. Lecceprima.it - Pistola e munizioni nel muro, ma anche denaro e documenti: sequestro della polizia Leggi su Lecceprima.it COPERTINO – UnaBeretta con matricola abrasa, un caricatore con 12 cartucce calibro 40 e altre 127 di vario calibro custodite in un involucro sono state trovate in una nicchia ricavata neldell’abitazione di Gianluca Calabrese, 37enne di Copertino.Si tratta di uno dei due.

