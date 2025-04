Pistocchi Napoli favorito per lo scudetto Inter stanca il vero problema sono i viaggi

Maurizio Pistocchi, editorialista ed ex volto noto della televisione sportiva, è intervenuto a Radio CRC nella trasmissione "A Pranzo con Chiariello", affrontando diversi temi caldi del calcio italiano. Dalla polemica sul rinvio delle partite per la morte di Papa Francesco, fino alla corsa scudetto tra Napoli e Inter, passando per la gestione di De Laurentiis e la stagione dei nerazzurri.

Sui rinvii per la morte del Papa

Pistocchi non ha risparmiato critiche alla decisione di sospendere le partite:

«La politica usa questo tipo di eventi per speculare sulla morte del Papa solo per generare consenso. Non si è mai dato seguito a quello che diceva il Santo Padre su accoglienza e guerra in Ucraina. Ora la sua morte viene usata per solleticare l'elettorato dell'ex DC.

