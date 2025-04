Ilrestodelcarlino.it - "Pioppi abbattuti senza ragione". Il Comune: "Non erano sicuri"

Botta e risposta tra Verdi di Castelfranco e amministrazione comunale sugli alberi tagliati alla scuola d’infanzia Mezzaluna. Ad attaccare è Alberto Schiavi dei Verdi che rileva: "L’altro ieri è iniziato in sordina,neppure uno straccio di cartello di cantiere, l’atterramento dell’antico filare di giganteschibianchi che ornavano, a ponente, il parco della scuola d’infanzia Mezzaluna di via Masaccio e la contigua area verde. Si trattava di un filare già presente nelle prime immagini aeree degli anni ‘50.Tutti noi, storici abitanti del quartiere, abbiamo passato ore sotto quei giganteschi rami al riparo della calura estiva, prima come alunni e poi come semplici cittadini.Oggi tutto questo è finitouna apparente".Risponde il vicesindaco Alessandro Salvioli: "A seguito di un’approfondita verifica tecnica sullo stato di salute degli alberi, è emersa la necessità di procedere all’abbattimento degli esemplari in questione, poiché compromessi dal punto di vista della sicurezza.