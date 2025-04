Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII quando la storica band entrò nel eternità

nell’ottobre del 1971 Waters, Gilmour, Mason e Wright ebbero l’intuizione di fare un concerto tra le rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, dando vita a uno spettacolo unico. Ora, rimasterizzato digitalmente lo storico film arriva nelle sale Wired.it - Pink Floyd At Pompeii - MCMLXXII, quando la storica band entrò nell'eternità Leggi su Wired.it ’ottobre del 1971 Waters, Gilmour, Mason e Wright ebbero l’intuizione di fare un concerto tra le rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, dando vita a uno spettacolo unico. Ora, rimasterizzato digitalmente lo storico film arrivae sale

