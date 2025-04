Pic nic e gite fuori porta i consigli dell’Asl per un’alimentazione sicura all’aria aperta

gite fuori porta, escursioni in campagna, pic-nic e vacanze rappresentano un'occasione di relax e convivialità. Ma attenzione: l'aumento delle temperature e alcune abitudini legate a questo periodo possono aumentare il rischio di malattie trasmesse dagli alimenti, soprattutto se non vengono conservati o manipolati correttamente.A ricordarlo è l'Asl Toscana sud est che, oltre a svolgere controlli sugli operatori del settore alimentare, promuove campagne informative per aiutare i cittadini a proteggere la propria salute anche fuori casa.«Quando si prepara un pranzo al sacco – spiega Nicola Vigiani, direttore dell'Area dipartimentale Igiene pubblica e Nutrizione – è importante evitare di confezionare gli alimenti quando sono ancora caldi.

