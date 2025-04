Piazza Vittoria più sicura Collaboriamo

Piazza Vittoria, per prevenire ed arginare episodi di aggressività. La Piazza è stato spesso teatro, negli ultimi anni, di scontri tra gruppi di giovani, atti di inciviltà, aggressioni, che hanno accresciuto l'insicurezza. Oltre alle attività delle forze dell'ordine, già lo scorso anno il Comune aveva provato a dare un'alternativa con il progetto di Vittoria in movimento, che aveva portato attività sportive in Piazza. Ora la Giunta amplia la prospettiva, proponendo il "Patto di collaborazione per la gestione del percorso di rigenerazione partecipata dello spazio pubblico Piazza Vittoria". Come illustrato dalla sindaca, Laura Castelletti, il Patto prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione della comunità locale, composta da residenti (attraverso i Consigli di quartiere Centro storico nord e Centro storico sud), enti, associazioni, esercenti di Piazza Vittoria e vie limitrofe.

