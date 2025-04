Spettacolo.periodicodaily.com - Piattaforma Morandini: Un Tributo al Cinema Italiano e alla Critica Cinematografica

È stata presentataCasa deldi Roma la– Per lae la storia del, promossa dall’Associazione Laura e Morando, unadigitale, ideata da Amedeo Fago, che porta il nome di uno dei più importanti criticitografici italiani del Novecento, realizzata nel centenario della sua nascita. Madrina dell’evento l’attrice Eleonora Brown.IntroduzioneCasa deldi Roma è stata recentemente presentata la– Per lae la storia del. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Laura e Morando. Questadigitale è ideata dal criticotografico Amedeo Fago. Ed è realizzata in occasione del centenario della nascita di uno dei più grandi criticitografici italiani del Novecento, Morando