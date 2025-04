Piano riarmo la Commissione Ue tira dritto dopo la bocciatura in Parlamento della procedura d’urgenza

Commissione europea tira dritto e non intende cambiare la procedura legislativa per l'approvazione del Piano di riarmo, che scavalca il Parlamento. La Commissione Ue insomma non tiene conto del parere legale presentato ieri dalla Commissione Juri, che contesta il ricorso alla procedura d'urgenza. Leggi su Fanpage.it Laeuropeae non intende cambiare lalegislativa per l'approvazione deldi, che scavalca il. LaUe insomma non tiene conto del parere legale presentato ieri dallaJuri, che contesta il ricorso allad'urgenza.

