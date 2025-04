Pet therapy per aiutare i fragili Ecco il progetto con gli asini

therapy anche con i ciuchini. Il corso per ‘coadiutore dell’asino’, ossia la corretta gestione degli animali, è attualmente in svolgimento a Casa La Speranza di Ama Aquilone a Castel di Lama, grazie alla sinergia tra la cooperativa, la Fondazione La Speranza ETS e IAL Marche Srl Impresa Sociale, capofila dell’iniziativa. Un progetto formativo che rappresenta molto più di un corso: è un’opportunità concreta per 14 ospiti della struttura terapeutica. Il corso – della durata complessiva di 82 ore – è finanziato da NextGenerationEU e promosso da ministero del lavoro e Regione, con il coordinamento di Confcommercio Ascoli e il supporto operativo del Centro per l’Impiego di Fermo."I protagonisti di questa nuova iniziativa sono il simbolo di una collaborazione storica che va oltre le sigle di appartenenza tra IAL e La Speranza - dichiara Isabella Sandroni, direttrice di Casa la Speranza e presidente della Fondazione La Speranza - in cui si è fortemente voluto spazi dedicati a cavalli e asini come parte integrante del nostro programma terapeutico. Ilrestodelcarlino.it - Pet therapy per aiutare i fragili. Ecco il progetto con gli asini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Petanche con i ciuchini. Il corso per ‘coadiutore dell’asino’, ossia la corretta gestione degli animali, è attualmente in svolgimento a Casa La Speranza di Ama Aquilone a Castel di Lama, grazie alla sinergia tra la cooperativa, la Fondazione La Speranza ETS e IAL Marche Srl Impresa Sociale, capofila dell’iniziativa. Unformativo che rappresenta molto più di un corso: è un’opportunità concreta per 14 ospiti della struttura terapeutica. Il corso – della durata complessiva di 82 ore – è finanziato da NextGenerationEU e promosso da ministero del lavoro e Regione, con il coordinamento di Confcommercio Ascoli e il supporto operativo del Centro per l’Impiego di Fermo."I protagonisti di questa nuova iniziativa sono il simbolo di una collaborazione storica che va oltre le sigle di appartenenza tra IAL e La Speranza - dichiara Isabella Sandroni, direttrice di Casa la Speranza e presidente della Fondazione La Speranza - in cui si è fortemente voluto spazi dedicati a cavalli ecome parte integrante del nostro programma terapeutico.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Pet therapy per aiutare i fragili. Ecco il progetto con gli asini; Con-fido in te: |la pet therapy per aiutare le persone più fragili; Dog-Pet Therapy: i cani in aiuto dei piccoli pazienti della Dental School di Torino; L'Emilia-Romagna stanzia 200 mila euro per progetto di pet therapy per over 70 e persone fragili; La Regione stanzia 200mila euro per un progetto di pet therapy per anziani e persone fragili.

Secondo ilsole24ore.com: Purina: sostegno a Pet Therapy per gli anziani fragili nelle Rsa - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 apr - Purina sostiene per la prima volta nelle Rsa le attivita' di interventi assistiti con gli animali, piu' comunemente conosciuti come Pet Therapy ...

Risulta da ilsole24ore.com: Purina: sostegno a Pet Therapy per gli anziani fragili nelle Rsa -2- - Progetto con i professionisti di Frida's Friends (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 apr - Questi momenti con il 'pet' includono esercizi mnemonici, come ricordare il nome del cane, e movimenti ...

Segnala temponews.it: La pet therapy è di casa al Vallauri - La pet therapy si sa fa bene al cuore. E all’anima. Sì perché il contatto con gli animali, soprattutto coi cani, non solo favorisce la comunicazione, incentivando i processi di socializzazione, ma aiu ...