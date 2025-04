Perugia Università in presenza e caro affitti Gammaitoni rilancia l’allarme sulle difficoltà degli studenti fuori sede

Università vera si vive in presenza, ma il diritto allo studio è sotto attacco a causa di un mercato immobiliare sempre più insostenibile”. Con queste parole, Luca Gammaitoni – docente universitario, candidato al Rettorato dell’Unipg per il prossimo sessennio – in una nota punta i riflettori su uno dei nodi cruciali della vita studentesca: la difficoltà di trovare un alloggio a prezzi accessibili, soprattutto per chi proviene da fuori sede. Un problema ben noto agli universitari fuori sede che scelgono Perugia.A quasi due anni dalla mobilitazione che nel maggio 2023 aveva acceso i riflettori sulla questione abitativa, Gammaitoni denuncia come “le prospettive di miglioramento restino ancora troppo scarse”. Il riferimento è all’obiettivo del PNRR, che prevedeva la creazione di 60.000 nuovi posti letto negli studentati entro giugno 2026. Laprimapagina.it - Perugia. Università in presenza e caro-affitti: Gammaitoni rilancia l’allarme sulle difficoltà degli studenti fuori sede Leggi su Laprimapagina.it “L’vera si vive in, ma il diritto allo studio è sotto attacco a causa di un mercato immobiliare sempre più insostenibile”. Con queste parole, Luca– docente universitario, candidato al Rettorato dell’Unipg per il prossimo sessennio – in una nota punta i riflettori su uno dei nodi cruciali della vita studentesca: ladi trovare un alloggio a prezzi accessibili, soprattutto per chi proviene da. Un problema ben noto agli universitariche scelgono.A quasi due anni dalla mobilitazione che nel maggio 2023 aveva acceso i riflettori sulla questione abitativa,denuncia come “le prospettive di miglioramento restino ancora troppo scarse”. Il riferimento è all’obiettivo del PNRR, che prevedeva la creazione di 60.000 nuovi posti letto negli studentati entro giugno 2026.

