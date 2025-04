Perugia Il sindaco Ferdinandi esprime solidarietà alla consigliera minacciata Serve una risposta unanime contro la violenza digitale

sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto esprimere piena solidarietà politica e umana alla consigliere comunale Margherita Scoccia recentemente vittima di minacce e ingiurie sui social network.“Ho scelto di girare questo video perché sento la necessità di esprimere la mia vicinanza a chi è stato colpito da parole e atteggiamenti inaccettabili”, ha dichiarato il primo cittadino. “Comprendo benissimo il senso di frustrazione che si prova nell’essere bersaglio della violenza che troppo spesso si riversa nel mondo digitale”.Ferdinandi ha poi lanciato un appello alla politica, invitando tutte le forze a una presa di posizione chiara e unanime contro ogni forma di violenza, con particolare attenzione a quella che si manifesta nello spazio virtuale. Laprimapagina.it - Perugia. Il sindaco Ferdinandi esprime solidarietà alla consigliera minacciata: “Serve una risposta unanime contro la violenza digitale” Leggi su Laprimapagina.it Con un videomessaggio diffuso attraverso i propri canali ufficiali, ildi, Vittoria, ha volutore pienapolitica e umanaconsigliere comunale Margherita Scoccia recentemente vittima di minacce e ingiurie sui social network.“Ho scelto di girare questo video perché sento la necessità dire la mia vicinanza a chi è stato colpito da parole e atteggiamenti inaccettabili”, ha dichiarato il primo cittadino. “Comprendo benissimo il senso di frustrazione che si prova nell’essere bersaglio dellache troppo spesso si riversa nel mondo”.ha poi lanciato un appellopolitica, invitando tutte le forze a una presa di posizione chiara eogni forma di, con particolare attenzione a quella che si manifesta nello spazio virtuale.

