Perugia Civitanova oggi in tv Superlega volley 2025 orario gara 5 semifinale programma streaming

oggi giovedì 24 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-5 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie al meglio dei cinque incontri è arrivata alla bella di spareggio: chi vince si qualifica all'atto conclusivo contro Trento e continuerà a inseguire il tricolore. I Block Devils si sono imposti nelle prime due partite e hanno avuto un match-point nel tie-break di gara-3, poi la Lube ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e si è resa protagonista di una cavalcata spettacolare che ha portato a questo incontro. I Campioni d'Italia avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, mentre i cucinieri dovranno inventarsi una nuova magia in trasferta dopo quella firmata settimana scorsa. Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato, aperto a ogni risultato.

