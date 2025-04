Permessi orari per il personale scolastico cosa prevede il contratto

Il personale scolastico, sia docente che ATA, può richiedere Permessi orari per esigenze personali secondo quanto previsto dal CCNL vigente. Il contratto 2016-2018, all'articolo 1, comma 10, conferma la validità delle disposizioni precedenti, a condizione che siano compatibili con la normativa attuale e il D.Lgs. 165/2001. Tra queste rientrano i Permessi brevi definiti dall'articolo 16.

