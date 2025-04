Perché non ha alcun senso idealizzare papa Francesco

Leggi su Fanpage.it Tanto nell'opera pastorale quanto nelle ultime modifiche del cerimoniale funebre, Bergoglio ha voluto definire il pontefice come un "qualsiasi figlio della Chiesa": chi lo esalta o lo attacca come leader assoluto sta perdendo di vista il suo messaggio politico.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Perché non ha alcun senso idealizzare papa Francesco; Vandali in azione sulla ciclabile; Jeffrey Sachs: «Trump ignorante in economia, i dazi non hanno alcun senso»; IL COMMENTO - Palmeri: Non ha alcun senso rinviare le partite del sabato fuori da Roma; Topo Gigio all'Eurovision, anche se potrebbe stabilire un record, non ha alcun senso.

Da fanpage.it: Perché non ha alcun senso idealizzare papa Francesco - Tanto nell'opera pastorale quanto nelle ultime modifiche del cerimoniale funebre, Bergoglio ha voluto definire il pontefice come un "qualsiasi figlio ...

Scrive ilmessaggero.it: Jeffrey Sachs: «Trump ignorante in economia, i dazi non hanno alcun senso» - Il giudizio di Jeffrey Sachs è netto: «I dazi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non hanno alcun senso». A Roma per un incontro dell’Università per ...

Si legge su bestmovie.it: Dovrete rivedere più volte questo film per capire cosa sta succedendo: «Non ha senso» - Per una parte del pubblico è un film spiazzante e confuso, per altri un'esperienza visiva ed emotiva imperdibile ...