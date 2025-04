Thesocialpost.it - “Perché lo ha ucciso”. Padre accoltella il figlio e poi si spara, si scopre il motivo: è agghiacciante

Leggi su Thesocialpost.it

Una storia orribile che ha sconvolto l’Italia, quella della morte di Riccardo Gaio, scomparso a soli 17 anni. A ucciderlo, con inaudita violenza, è stato il: momenti di follia e orrore, quelli andati in scena dentro l’abitazione della famiglia, con il genitore che prima si è accanito sul corpo del ragazzo e poi si è tolto a sua volta la vita.Vladislav, questo il nome deldi Riccardo, ha infattito il primogenito all’addome, poi gli hato due colpi in testa e infine ha rivolto contro sé stesso il fucile da macellazione che teneva in casa. Per questo tipo di armi non serve alcun porto, secondo la legge. Solo in queste ore è emerso il drammatico movente dietro la follia.La tragedia si è verificata nella minuscola frazione di Oltra di Lamon, in provincia di Belluno.