Perché il Copasir alza l'attenzione sull'Africa

Gli interessi strategici dell’Italia dipendono sempre più da ciò che accade in Africa — non solo per ragioni legate all’energia e alla gestione dei flussi migratori, ma anche per la tenuta degli equilibri geopolitici globali. È questo uno dei passaggi chiave che emerge dalla relazione 2024 del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (), che evidenzia come le attività dell’intelligence italiana si stiano progressivamente riorientando per riflettere questa nuova centralità africana.Nel continente si intrecciano oggi alcuni dei principali fattori di instabilità globale. Il terrorismo transnazionale continua a rappresentare una minaccia prioritaria, con la presenza di gruppi attivi in aree particolarmente fragili come il Sahel e il Nord Africa. Anche l’immigrazione irregolare è vista in modo sempre più integrato con le logiche della sicurezza: non soltanto come sfida umanitaria, ma come minaccia ibrida, spesso alimentata da reti criminali internazionali e attori esterni interessati a destabilizzare i flussi.