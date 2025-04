Cultweb.it - Perché i vegani sono antipatici? La scienza ha una risposta (serissima)

Leggi su Cultweb.it

, ovvero coloro che, a differenza dei vegetariani, per scelta etica non mangiano tutti i prodotti animali, compresi latte e uova,tra le categorie umane più divisive. E non per loro decisione. Spesso il loro comportamento viene duramente criticato se non addirittura osteggiato. Nonostante lo stile di vita proposto sia in realtà all’insegna della compassione e totalmente inclusivo.? Una ricerca recente ha dato unachiarissima: suscitano emozioni “negative” come paura, invidia, disprezzo e rabbia.Uno studio pubblicato su Food Quality and Preference ha coinvolto migliaia di persone in Europa, chiedendo loro di giudicare consumatori immaginari in base alla lista della spesa. Le liste erano identiche salvo un dettaglio: la presenza o meno di carne e suoi sostituti.