Perché Giorgia Meloni deve cacciare onorevole dei 5 milioni alla sorella

onorevole Luca Cannata, 46 anni, siracusano, è anche oggi al suo posto: vicepresidente della commissione Bilancio della Camera per Fratelli d'Italia. Il seggio da parlamentare non glielo può toccare nessuno. Ma l'incarico in quella commissione gli andrebbe immediatamente tolto con un invito. Europa.today.it - Perché Giorgia Meloni deve cacciare l'onorevole dei 5 milioni alla sorella Leggi su Europa.today.it L'Luca Cannata, 46 anni, siracusano, è anche oggi al suo posto: vicepresidente della commissione Bilancio della Camera per Fratelli d'Italia. Il seggio da parlamentare non glielo può toccare nessuno. Ma l'incarico in quella commissione gli andrebbe immediatamente tolto con un invito.

