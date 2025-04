Gqitalia.it - Perché è assolutamente fondamentale una protezione solare per i tuoi capelli

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Laper iè un prodotto che troppo spesso passa inosservato. Strano, vero? Eppure, se ci pensi, la testa è la parte del corpo che esponiamo di più al sole, tutti i giorni, senza eccezioni di meteo o stagione. Ma mentre per la pelle del viso ci ricordiamo sempre di applicare la crema(o almeno dovremmo farlo), sui, e soprattutto sul cuoio capelluto, siamo ancora troppo distratti. Un errore da correggere subito, non solo per una questione estetica, ma per la salute stessa della pelle.laper iè uno stepdella tua skincareSecondo gli studi, i melanomi sul cuoio capelluto sono sempre più frequenti e, tra tutti, gli uomini risultano i più colpiti.