Per gli amanti del vintage domenica torna Antigua nel centro storico

vintage, un cacciatore di tesori unici o semplicemente curioso di scoprire oggetti con una storia da raccontare? Allora non puoi perderti Antigua, il mercatino dell'antiquariato, vintage e pulci che animerà Piazza a Carovigno, domenica 27 aprile 2025, dalle 7 alle 15. Brindisireport.it - Per gli amanti del vintage: domenica torna Antigua nel centro storico Leggi su Brindisireport.it CAROVIGNO - Sei un amante del, un cacciatore di tesori unici o semplicemente curioso di scoprire oggetti con una storia da raccontare? Allora non puoi perderti, il mercatino dell'antiquariato,e pulci che animerà Piazza a Carovigno,27 aprile 2025, dalle 7 alle 15.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: Per gli amanti del vintage: domenica torna Antigua nel centro storico; Dopo il boom di visitatori torna il Vintage Market; Caccia all’affare torna anche a marzo: due giorni dedicati agli amanti di pezzi unici; Il vintage torna protagonista a Lugo. Sabato 5 e domenica 6 aprile il festival con mercatino, mostre e musica; Camden Market, i 70 anni della Feltrinelli e l'Expò del vinile: cosa fare nel weekend a Palermo.

Secondo vesuviolive.it: Ai Mulini Marzoli torna Mercatorre: due giorni di vintage, musica live e street food - Weekend torrese nel segno di Mercatorre: torna l'evento per gli amanti del vintage, dello street food e della musica ai Mulini Marzoli.

Come scrive ilnuovodiario.com: Per un weekend Lugo torna a essere la capitale del vintage - un evento ormai imperdibile per gli amanti della cultura vintage e non solo. Sabato 5 e domenica 6 aprile le strade, le piazze e le storiche Pescherie della Rocca si animeranno con un ricco programma ...