Pentathlon Aurora Tognetti approda in finale a Budapest

Pentathlon moderno: a Budapest, in Ungheria, l'unica azzurra ad aver centrato le semifinali nell'individuale femminile, Aurora Tognetti, novella campionessa italiana senior, raggiunge l'ultimo atto della manifestazione.La pentatleta del Centro Sportivo Carabinieri, che nella prima tappa del circuito maggiore aveva chiuso all'ottavo posto, sabato avrà modo di provare a migliorarsi, essendo tra le migliori diciotto dell'appuntamento magiaro, facendo un passo forse decisivo verso la qualificazione alle Finali.L'azzurra ha chiuso al secondo posto la Semifinale A con 1381 punti, facendo segnare lo stesso score della prima classificata, la padrona di casa magiara Blanka Guzi. Continua a stupire la giovanissima egiziana Farida Khalil, già vittoriosa nella prima tappa, che domina la Semifinale B col miglior punteggio assoluto di 1415.

