Pensionato tenta di uccidere la moglie a martellate la ferisce e si suicida la donna è gravissima

Pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare la moglie a martellate: è successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime.

Ne parlano su altre fonti

