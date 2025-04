Pedro Porro Juve spunta il terzino del Tottenham Cifra monstre richiesta dagli inglesi e la concorrenza è folta Ultimissime

Pedro Porro Juve, spunta il terzino del Tottenham: nuovo nome per la fascia. Cifre e concorrenza: tutti i dettagliNuovo nome per il calciomercato Juve: si tratta di Pedro Porro del Tottenham. Secondo quanto riportato da TBR Football, il terzino classe 1999 sarebbe seguito anche dai bianconeri oltre al Manchester City e al Bayern Monaco.La richiesta degli Spurs è molto alta: circa 60 milioni di euro. Proprio per questi due motivi, cifre e concorrenza, difficilmente i bianconeri punteranno fortemente il calciatore che potrebbe lasciare l’Inghilterra a fine stagione. .com Juventusnews24.com - Pedro Porro Juve, spunta il terzino del Tottenham! Cifra monstre richiesta dagli inglesi: e la concorrenza è folta. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com ildel: nuovo nome per la fascia. Cifre e: tutti i dettagliNuovo nome per il calciomercato: si tratta didel. Secondo quanto riportato da TBR Football, ilclasse 1999 sarebbe seguito anche dai bianconeri oltre al Manchester City e al Bayern Monaco.Ladegli Spurs è molto alta: circa 60 milioni di euro. Proprio per questi due motivi, cifre e, difficilmente i bianconeri punteranno fortemente il calciatore che potrebbe lasciare l’Inghilterra a fine stagione. .com

