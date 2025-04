Pechino Express 12 stasera in tv ottava puntata le anticipazioni

ottava tappa di "Pechino Express", in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dalle 21.15, con il Nepal come nuovo scenario: è la prima corsa nell’ultimo paese del viaggio, quello che deciderà le coppie semifinaliste. La conduzione è quella ironica. Europa.today.it - Pechino Express 12, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni Leggi su Europa.today.it Oggi, giovedì 24 aprile, vediamo l'tappa di "", in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dalle 21.15, con il Nepal come nuovo scenario: è la prima corsa nell’ultimo paese del viaggio, quello che deciderà le coppie semifinaliste. La conduzione è quella ironica.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Pechino Express 12, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni; Pechino Express 2025 al via stasera, chi sono le coppie concorrenti; Pechino Express: fino al tetto del mondo con Costantino della Gherardesca e Fru; Pechino Express 12, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni; Antonio Rossi a Pechino Express: età, moglie, figli, cosa fa oggi.

today.it scrive: Pechino Express 12, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni - L'ottava puntata stagionale di "Pechino Express" va in onda giovedì 24 aprile 2025 su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - ...

Lo riporta today.it: Pechino Express 12, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni - La sesta puntata stagionale di "Pechino Express" va in onda giovedì 10 aprile 2025 su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - ...

Riporta tg24.sky.it: Pechino Express, stasera l'ottava tappa in Nepal. In palio la semifinale - Per le cinque coppie rimaste in gara prima corsa in Nepal, terzo e ultimo Paese nella rotta di quest’anno. Sotto la guida del conduttore Costantino della Gherardesca con l’aiuto dell’inviato speciale ...