Pasqua Wines 100 anni di storia celebrati con un’Ode al Futuro tra vino arte e visione

Pasqua Wines ha celebrato un traguardo che va oltre la semplice ricorrenza: il centenario della sua fondazione. Nel cuore pulsante di Verona, tra i profumi della primavera e il fermento culturale del Vinitaly 2025, l'azienda ha segnato questo momento storico.

Cosa riportano altre fonti

Nel cuore pulsante di Verona, tra i profumi della primavera e il fermento culturale del Vinitaly 2025, Pasqua Wines ha celebrato un traguardo che va oltre la semplice ricorrenza: il centenario della sua fondazione.

Pasqua Vini celebra 100 anni con “Ode al Futuro” - Pasqua Vini sceglie Vinitaly per festeggiare i suoi primi 100 anni, con un progetto culturale che trasforma ... Il palinsesto si arricchisce con il format “Sips of Art. When Fine Wine Meets Art”, una ... 🔗giornaleadige.it

Un libro e una mostra per celebrare i 100 anni della cantina di Verona mecenate d’arte - per celebrare i nostri primi cento anni”, spiega l’Amministratore Delegato Riccardo Pasqua. “Immaginare il futuro in giorni così difficili è una sfida ancora più grande. Credo che l ... 🔗artribune.com