Parma Juve i bianconeri subiscono ancora quel tipo di gol non accadeva dalla stagione 2009 10 Il sorprendente dato dopo il ko del Tardini

Parma Juve, i bianconeri subiscono ancora quel gol. Non accadeva da 15 anni: il dato dopo la sconfitta di ieriLa Juventus ha subito 10 gol di testa in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2009/10 (10 anche in quell’occasione). La partita di ieri è stata decisa dal colpo di testa di Pellegrino nel recupero del primo tempo.La difesa area si conferma così il punto debole di questa stagione per la formazione bianconera. Da Thiago Motta a Tudor, il trend non è cambiato. .com Juventusnews24.com - Parma Juve, i bianconeri subiscono ancora quel tipo di gol: non accadeva dalla stagione 2009/10. Il sorprendente dato dopo il ko del Tardini Leggi su Juventusnews24.com , igol. Nonda 15 anni: illa sconfitta di ieriLantus ha subito 10 gol di testa in unadi Serie A per la prima volta dal/10 (10 anche inl’occasione). La partita di ieri è stata decisa dal colpo di testa di Pellegrino nel recupero del primo tempo.La difesa area si conferma così il punto debole di questaper la formazione bianconera. Da Thiago Motta a Tudor, il trend non è cambiato. .com

