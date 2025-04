Parma Juve bianconeri da incubo al Tardini c’è un sorprendente dato che racconta la partita della squadra di Tudor

Parma Juve, bianconeri da incubo al Tardini: il dato sul rendimento della squadra di Tudor nel match di ieriÈ arrivato anche il primo ko della Juventus di Tudor in Serie A. I bianconeri hanno perso 1-0 a Parma, perdendo nuovamente il quarto posto e la zona Champions. Spicca un dato in particolare sulla sconfitta di ieri.Il primo tiro nello specchio della Juventus nell’incontro, infatti, è arrivato solo dal 65° minuto di gioco, con Randal Kolo Muani. Un dato che spiega molto delle difficoltà dei bianconeri. .com Juventusnews24.com - Parma Juve, bianconeri da incubo al Tardini: c’è un sorprendente dato che racconta la partita della squadra di Tudor Leggi su Juventusnews24.com daal: ilsul rendimentodinel match di ieriÈ arrivato anche il primo kontus diin Serie A. Ihanno perso 1-0 a, perdendo nuovamente il quarto posto e la zona Champions. Spicca unin particolare sulla sconfitta di ieri.Il primo tiro nello specchiontus nell’incontro, infatti, è arrivato solo dal 65° minuto di gioco, con Randal Kolo Muani. Unche spiega molto delle difficoltà dei. .com

