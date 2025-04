Lanotiziagiornale.it - Parlamento, a metà legislatura siamo già a 59 cambi di casacca

Nelitaliano il trasformismo non è mai stato un vizio solitario. È una pratica di gruppo, quasi un rituale collettivo che si ripete diin. Si chiamao di gruppo, ma è molto di più: è la cartina di tornasole della stabilità politica, il segno del tempo che passa e delle convenienze cheano. Anche stavolta, a, il rito si è consumato. Ridotto nei numeri, certo, ma non cancellato.Sono 59 idi gruppo registrati dall’inizio della XIXfino ad aprile 2025. Una cifra che, a leggerla così, sembra modesta. Nel quinquennio precedente erano stati 464, nella XVIIaddirittura 569. Numeri che raccontano un passato recente in cui la politica italiana si muoveva come su sabbie mobili, tra maggioranze incerte e opposizioni ballerine.