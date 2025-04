Periodicodaily.com - Parità di genere, partono 130 corsi in tutto il Veneto: boom di certificazioni per le imprese

Leggi su Periodicodaily.com

Fòrema coordina il progetto “KPI4SIS”, che coinvolge otto enti formativi veneti per aiutare gratuitamente le aziende a ottenere la certificazione UNI/PdR 125 sulladi. Sono previsti due webinar per spiegare la normativa e affrontare temi come le molestie sul lavoro. Inle aziende certificate superano le 2.500, un numero triplicato in un .