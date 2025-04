Ilrestodelcarlino.it - Pappalardo e gli insulti al Papa. Avviato l’iter per le sanzioni. Gli avvocati chiedono di rimuoverlo

Un corposo report fatto di chat, pagine Telegram e articoli di giornale. È stato acquisito dal Dipartimento di Giustizia minorile, che haper valutare una sanzione disciplinare nei confronti di Antonio, dirigente ad interim del Centro per la Giustizia minorile dell’Emilia-Romagna. Anche lui dovrà essere sentito. E non è escluso, considerato anche l’avvio di un’indagine interna chiesta dal Guardasigilli Carlo Nordio, che il dirigente possa essere anche rimosso dall’incarico.A fare scalpore erano state martedì le uscite direlative alla morte diFrancesco, definito ‘Anti’: "Annunciata la morte di AntiFrancesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero". E poi: "Per la prima volta una Pasqua senza benedizione urbi et orbi: Antifino alla fine", aveva scritto sulla sua pagina Logos et Libertas.