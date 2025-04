Papacondoglianze Netanyahu a 3 giorni

Netanyahu. Il cordoglio arriva a tre giorni dalla morte del Pontefice e dopo le polemiche suscitate dalla cancellazione di un messaggio del Ministero degli Esteri. L'episodio è stato minimizzato da fonti interne come "errore". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.35 "Lo Stato di Israele esprime le sue più profonde condoglianze alla Chiesa Cattolica e alla comunità cattolica nel mondo per la scomparsa di Papa Francesco. Possa riposare in pace".Lo scrive su X l'account ufficiale dell'Ufficio del Primo Ministro di Israele Benyamin. Il cordoglio arriva a tredalla morte del Pontefice e dopo le polemiche suscitate dalla cancellazione di un messaggio del Ministero degli Esteri. L'episodio è stato minimizzato da fonti interne come "errore".

