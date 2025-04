Papa Santa Sede 130 delegazioni confermate a funerali

delegazioni confermate per i funerali di Papa Francesco, sabato mattina, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Lapresse.it - Papa: Santa Sede, 130 delegazioni confermate a funerali Leggi su Lapresse.it Città del Vaticano (Vaticano), 24 apr. (LaPresse) – “L’Ufficio del Protocollo della Segreteria di Stato informa che al momento sono 130 leper idiFrancesco, sabato mattina, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti”. Lo fa sapere la sala stampa della

