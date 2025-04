Papa omaggio incessante anche di sera VIDEO 200 mila per i funerali Il percorso del ultimo viaggio

mila volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "L'afflusso al feretro sta andando avanti in modo regolare, oggi 42mila e ieri circa 40mila - ha aggiunto il primo cittadino della Capitale - a breve supereremo i 100mila. I numeri sono molto significativi, ma l'afflusso è molto regolare. Agi.it - Papa: omaggio incessante, anche di sera (VIDEO), "200 mila per i funerali". Il percorso dell'ultimo viaggio Leggi su Agi.it AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Ildel corteo sarà un altro momento che consentirà di rendereal Santo Padre". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "L'afflusso al feretro sta andando avanti in modo regolare, oggi 42e ieri circa 40- ha aggiunto il primo cittadinoa Capitale - a breve supereremo i 100. I numeri sono molto significativi, ma l'afflusso è molto regolare.

