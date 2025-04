Papa lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con ‘San Francesco’

street artist TvBoy che immortala il Papa in versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Si chiama 'San Francesco' l'opera realizzata dalloche immortala ilin versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a .

