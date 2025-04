Papa funerali e Conclave Federfarma Roma farmaci garantiti h24

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - funerali del Pontefice, Conclave, feste nazionali, eventi giubilari e cerimonie solenni. In vista di questi eventi che richiamano un elevato afflusso di turisti, Federfarma Roma assicura che "il servizio farmaceutico è garantito su tutto il territorio della Capital Ilgiornaleditalia.it - Papa: funerali e Conclave, Federfarma Roma 'farmaci garantiti h24' Leggi su Ilgiornaleditalia.it , 24 apr. (Adnkronos Salute) -del Pontefice,, feste nazionali, eventi giubilari e cerimonie solenni. In vista di questi eventi che richiamano un elevato afflusso di turisti,assicura che "il servizio farmaceutico è garantito su tutto il territorio della Capital

