Papa Francesco tomba semplice nella Basilica di Santa Maria Maggiore marmo bianco ligure la scritta Franciscus e la croce pettorale

nella navata laterale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, la tomba "è già stata predisposta" fanno sapere dalla Sala Stampa Vaticana La tomba dove sarà seppellito Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma è stata realizzata in marmo di Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco, tomba semplice nella Basilica di Santa Maria Maggiore: marmo bianco ligure, la scritta "Franciscus" e la croce pettorale Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il Pontefice verrà sepoltonavata laterale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, la"è già stata predisposta" fanno sapere dalla Sala Stampa Vaticana Ladove sarà seppellitodia Roma è stata realizzata indi

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Il marmo ligure, l’iscrizione: come sarà la tomba di papa Francesco; Realizzato il progetto della tomba di Papa Francesco: la foto; Papa Francesco, la tomba a Santa Maria Maggiore visitabile dal 27 aprile: le disposizioni del Pontefice per la; Com'è fatta la bara di Papa Francesco e cosa c'è dentro: il loculo in marmo e la scritta Franciscus; Ecco come sarà la tomba (semplice) di papa Francesco.

Secondo msn.com: Ecco come sarà la tomba (semplice) di papa Francesco - Realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione “FRANCISCUS” e la riproduzione della sua croce pettorale: ecco il progetto della sepoltura di papa Bergoglio in Santa Maria Maggiore ...

Segnala huffingtonpost.it: Ecco la tomba di Papa Francesco: marmo bianco con inciso solo "Franciscus" - A Santa Maria Maggiore, la basilica tanto amata dal pontefice, è pronta la sua tomba: in marmo ligure, semplice e sobria, e la riproduzione della sua ...

Lo riporta fanpage.it: Com’è fatta la bara di Papa Francesco e cosa c’è dentro: il loculo in marmo e la scritta “Franciscus” - La tomba di Papa Francesco ha il loculo in marmo ligure chiaro, semplice e senza decorazioni, la riproduzione della croce pettorale di Bergoglio e la scritta ...