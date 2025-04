Papa Francesco saranno i poveri a dare l’ultimo saluto a Santa Maria Maggiore

Saranno i poveri ad accogliere la salma di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio sarà sepolto nella tomba da lui stesso scelta. A San Pietro intanto è inarrestabile l'afflusso di fedeli. Servizio di Cristiana Caricato.

