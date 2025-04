Papa Francesco San Pietro aperta ad oltranza Le visite interrotte solo per un’ora e mezzo

Città del Vaticano, 24 aprile 2025 – Sono riprese questa mattina alle 7 le visite dei fedeli in San Pietro. La basilica che avrebbe dovuto chiudere a mezzanotte è in realtà rimasta aperta fino alle 5,30 vista la marea di gente arrivata per l'omaggio alla salma di Papa Francesco. Ci sono file di ore per entrare: per alcuni l'attesa è andata avanti tutta la notte. Il pellegrinaggio andrà avanti per tutta la giornata di oggi e di domani, fino alle 20. Sabato alle 10 i funerali. solo ieri sono stati 20mila le persone transitate davanti al feretro. Tra loro anche la premier Giorgia Meloni per un gesto di riconoscenza al pontefice morto lunedì 21 aprile.

