Papa Francesco sabato 26 aprile i funerali A Roma tutte le scuole chiuse per ragioni di ordine pubblico

aprile, alle ore 10.00, si terranno i funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni a seguito di un ictus. Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, guidato dalla direttrice Anna Paola Sabatini, ha disposto con una circolare la chiusura di tutte le scuole di Roma.L'articolo Papa Francesco, sabato 26 aprile i funerali. A Roma tutte le scuole chiuse per ragioni di ordine pubblico . Leggi su Orizzontescuola.it Il 26, alle ore 10.00, si terranno idi, scomparso il 21all’età di 88 anni a seguito di un ictus. Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, guidato dalla direttrice Anna Paola Sabatini, ha disposto con una circolare la chiusura diledi.L'articolo26. Aleperdi

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Aggiornamento del 24 Aprile delle ore 16:10; Papa Francesco, sabato 26 aprile i funerali. A Roma tutte le scuole chiuse per ragioni di ordine pubblico; Venerdì 25 aprile serata in ricordo di Papa Francesco. Sabato 26 aprile i funerali trasmessi su maxischermo in Cattedrale – Arcidiocesi di Genova; Superate le 60mila persone per l’omaggio a Papa Francesco. Sabato il funerale; Giubileo degli adolescenti e funerali di Papa Francesco: sabato e domenica Porta Santa chiusa fino alle 15.

Secondo gazzetta.it: Papa Francesco: da Trump a Zelensky, chi ci sarà al funerale e come si svolgerà - Per la morte di Papa Francesco funerale fissato sabato 26 aprile 2025: ecco orario, come si svolgerà, come partecipare e chi sono i capi di Stato attesi.

fanpage.it scrive: I funerali di Papa Francesco in diretta tv e streaming: dove seguirli e orari su Rai, Mediaset e Sky - Come seguire in diretta tv e streaming i funerali di Papa Francesco, morto il 21 aprile 2025. L’ultimo saluto al Santo Padre è in programma per sabato 26 aprile, dalle 10, in Piazza San Pietro.

Risulta da fanpage.it: Cambiano i palinsesti Rai di sabato 26 aprile per i funerali del Papa: quali programmi vanno in onda - Cambiano di nuovo i palinsesti Rai sabato 26 aprile, quando si terranno i funerali di Papa Francesco alle ore 10:00 sul sagrato della basilica di San Pietro ...