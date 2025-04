Papa Francesco Roma si prepara ai funerali Attesi 200 mila pellegrini

Roma si prepara ai funerali. Secondo il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, sono Attesi 200 mila pellegrini.Servizio di Federico Plotti Papa Francesco, Roma si prepara ai funerali. Attesi 200 mila pellegrini TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, Roma si prepara ai funerali. Attesi 200 mila pellegrini Leggi su Tv2000.it siai. Secondo il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, sono200.Servizio di Federico Plottisiai200TG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Roma si prepara a salutare Papa Francesco: il video dall'elicottero della Polizia; Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco; La morte di Papa Francesco. Roma si stringe intorno al suo Pontefice; Come Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco; Più sicurezza e accoglienza, Roma si prepara ai funerali di Bergoglio.

Riporta notizie.it: Piano di sicurezza per i funerali di papa Francesco a Roma - La cerimonia funebre di papa Francesco, prevista per il 26 aprile, richiede un imponente piano di sicurezza che coinvolge le forze armate e le autorità locali. In vista di questo evento, Roma si prepa ...

Da ansa.it: Roma prepara l'addio al Papa, attese 170 delegazioni - Più di cento delegazioni, tra capi di Stato e di governo, che confluiranno sabato in piazza San Pietro assieme a oltre duecentomila fedeli.

Da 41esimoparallelo.it: Papa Francesco, svelata la tomba e il corteo funebre: Roma si prepara all'ultimo saluto - Papa Francesco sarà sepolto a Santa Maria Maggiore. Corteo funebre a passo d’uomo da San Pietro. Attese 170 delegazioni. Folla di fedeli in fi ...